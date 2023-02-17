В ЛНР отчитались о потерях ВСУ в регионе

Подполковник ЛНР Марочко: потери ВСУ на кременском участке сопоставимы с Артемовском

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кременском участке фронта практически сопоставимы с потерями в Артемовске, заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Об обстановке на текущий момент он отчитался в своем Telegram-канале.

Собеседник агентства указал, что украинская армия вынуждена каждый день перебрасывать на этот участок дополнительные силы численностью до батальона.

«Только безвозвратные потери вооруженных формирований Украины, по предварительным оценкам, в этом районе составляют порядка 200 военнослужащих в сутки», — уточнил Марочко.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.