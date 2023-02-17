Вице-премьер Украины призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

Вице-премьер Украины Верещук призвала к немедленной эвакуации жителей Артемовска

Жители Артемовска (украинское название Бахмут) должны немедленно эвакуироваться, если они являются адекватными и законопослушными гражданами, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте. Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», — сказала Верещук, отметив, что нахождение в городе опасно для гражданских.

Кроме того, по ее словам, гражданские мешают работать Вооруженными силам Украины (ВСУ), которым приходится учитывать безопасность мирных жителей.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что жителей занятых Украиной частей Донецкой народной республики (ДНР) терроризируют силовые структуры Киева. По его словам, украинские силовики под предлогом проверки документов врываются в дома мирных жителей с целью найти так называемых российских шпионов.