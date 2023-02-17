В ЛНР заявили о терроре мирных жителей Донбасса силовыми структурами Украины

Офицер Марочко: силовые структуры Украины терроризируют население занятых ею частей ДНР

Жителей занятых Украиной частей Донецкой народной республики (ДНР) терроризируют силовые структуры Киева, заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, в Красном Лимане, Славянске и Краматорске совместные патрули министерства внутренних дел (МВД), службы безопасности (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ) под предлогом проверки документов врываются в дома мирных жителей с целью найти так называемых российских шпионов или тех, кто придерживается пророссийских взглядов.

«Людям угрожают оружием, применяют против них физическую силу и спецсредства, используют запрещенные методы психологического давления», — сообщил Марочко, отметив, что местные украинские органы власти никак не реагируют на происходящее.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ усиливают оборону на краснолиманском направлении, перебрасывая резервы. По его словам, в районе Николаевки замечено прибытие подкреплений, ранее располагавшихся под Херсоном и в Харькове.