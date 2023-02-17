В ЛНР заявили об усилении обороны ВСУ на краснолиманском направлении

Офицер ЛНР Марочко сообщил об усилении обороны ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают оборону на краснолиманском направлении, перебрасывая резервы, сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, в районе Николаевки замечено прибытие подкреплений, ранее располагавшихся под Херсоном и в Харькове.

«Основная задача прибывших подразделений — усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец», — объяснил Марочко.

Ранее командир авиагруппы «Вагнера» с позывным Горец рассказал, что Украина за время российской специальной военной операции (СВО) потеряла почти всех опытных пилотов, и сейчас в украинской военной авиации в основном «инстаграмная молодежь» (Instagram, запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).