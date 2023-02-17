В ЛНР заявили об усилении обороны ВСУ на краснолиманском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают оборону на краснолиманском направлении, перебрасывая резервы, сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.
По его словам, в районе Николаевки замечено прибытие подкреплений, ранее располагавшихся под Херсоном и в Харькове.
«Основная задача прибывших подразделений — усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец», — объяснил Марочко.
Ранее командир авиагруппы «Вагнера» с позывным Горец рассказал, что Украина за время российской специальной военной операции (СВО) потеряла почти всех опытных пилотов, и сейчас в украинской военной авиации в основном «инстаграмная молодежь» (Instagram, запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).