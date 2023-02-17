Названы пять распространенных ошибок при стирке полотенец

Глава сети химчисток Димитров: избыток моющего средства сделает полотенца жесткими

Глава международной сети химчисток Laundryheap Деян Димитров назвал пять распространенных ошибок при стирке полотенец. Комментарий эксперта приводит Express.

По словам специалиста, при удалении загрязнений с данных изделий многие не учитывают следующие аспекты. Так, для того чтобы они оставались мягкими и хорошо впитывали влагу, не следует перегружать стиральную машину и устанавливать быстрый режим. «Каждое полотенце должно быть хорошо прополоскано», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, Димитров посоветовал избегать избытка моющего средства, которое способно сделать ткань жесткой и колючей. Использование кондиционера также может ухудшить качество и впитывающие свойства изделий, а сода и уксус, наоборот, способствуют их мягкости и пушистости.

В заключение эксперт призвал стирать полотенца после трехкратного использования или чаще, чтобы избежать роста бактерий. «Также вы должны полностью высушить их после каждого применения, чтобы предотвратить появление микробов», — заявил он.

Ранее в феврале Димитров назвал пять распространенных ошибок при стирке постельного белья. Эксперт призвал не стирать постельное белье вместе с одеждой и полотенцами и не добавлять слишком много порошка, чтобы не повредить материал.