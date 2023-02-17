Названы пять распространенных ошибок при стирке полотенец
Глава международной сети химчисток Laundryheap Деян Димитров назвал пять распространенных ошибок при стирке полотенец. Комментарий эксперта приводит Express.
По словам специалиста, при удалении загрязнений с данных изделий многие не учитывают следующие аспекты. Так, для того чтобы они оставались мягкими и хорошо впитывали влагу, не следует перегружать стиральную машину и устанавливать быстрый режим. «Каждое полотенце должно быть хорошо прополоскано», — пояснил собеседник издания.
Кроме того, Димитров посоветовал избегать избытка моющего средства, которое способно сделать ткань жесткой и колючей. Использование кондиционера также может ухудшить качество и впитывающие свойства изделий, а сода и уксус, наоборот, способствуют их мягкости и пушистости.
В заключение эксперт призвал стирать полотенца после трехкратного использования или чаще, чтобы избежать роста бактерий. «Также вы должны полностью высушить их после каждого применения, чтобы предотвратить появление микробов», — заявил он.
Ранее в феврале Димитров назвал пять распространенных ошибок при стирке постельного белья. Эксперт призвал не стирать постельное белье вместе с одеждой и полотенцами и не добавлять слишком много порошка, чтобы не повредить материал.