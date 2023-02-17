Эстонский министр пошутил про главу Пентагона и свою жену

Министр обороны Эстонии Певкур заявил, что видит главу Пентагона Остина чаще жены

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что видит главу Пентагона Ллойда Остина чаще собственной жены. Его слова приводит Telegram-канал Baltnews.

«Кажется, я видел вас чаще, чем свою жену, но надеюсь, она поймет эту ситуацию», — пошутил Певкур на пресс-конференции по итогам встречи с Остином.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Эстонию. Певкур встретил его в столичном аэропорту. В ходе встречи министры планировали обсудить поддержку Украины, оборонное сотрудничество между США и Эстонией, а также вопросы, связанные с НАТО.