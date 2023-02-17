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13:58, 17 февраля 2023Бывший СССР

Эстонский министр пошутил про главу Пентагона и свою жену

Министр обороны Эстонии Певкур заявил, что видит главу Пентагона Остина чаще жены

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что видит главу Пентагона Ллойда Остина чаще собственной жены. Его слова приводит Telegram-канал Baltnews.

«Кажется, я видел вас чаще, чем свою жену, но надеюсь, она поймет эту ситуацию», — пошутил Певкур на пресс-конференции по итогам встречи с Остином.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Эстонию. Певкур встретил его в столичном аэропорту. В ходе встречи министры планировали обсудить поддержку Украины, оборонное сотрудничество между США и Эстонией, а также вопросы, связанные с НАТО.

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Алевтина Запольская
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