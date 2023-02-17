«Самый татуированный ирландец» скрыл рисунки под макияжем и возмутил своих детей

«Самый татуированный ирландец» Крис Далзелл скрыл рисунки под макияжем и возмутил детей

«Самый татуированный ирландец» Крис Далзелл скрыл рисунки на лице под макияжем и возмутил своих детей. Интервью с мужчиной приводит Daily Star.

Известно, что житель города Бангора покрыл изображениями 95 процентов тела. При этом он решил принять участие в эксперименте и спрятать узоры под слоем косметики. Однако члены семьи не оценили преображение родственника. «Детям это очень не понравилось, они не подходили ко мне близко», — заявил собеседник издания.

В свою очередь, герой материала объяснил, что украшал татуировками кожу, поскольку это помогало ему не падать духом в тяжелой ситуации — его первая дочь родилась с синдромом Элерса-Данлоса, при котором поражаются соединительные ткани организма. По словам Далзелла, он надеется, что в будущем его внешность вдохновит детей.

«Если я могу ходить по улицам в таком виде, вести нормальную счастливую жизнь, работать и получать хорошие деньги, то и мои дети смогут делать все, что они захотят», — заключил ирландец.

Ранее в феврале сообщалось, что жительница Уэльса Мелисса Слоан закрасила тату на лице тональным кремом и вызвала недовольство семьи. Известно, что 46-летняя женщина впервые нанесла рисунок на кожу в 20 лет и с тех пор полностью покрыла узорами лицо.