Женщина закрасила тату на лице тональным кремом и вызвала недовольство семьи

Жительница Уэльса Мелисса Слоан закрасила тату на лице и вызвала недовольство семьи

Жительница Уэльса Мелисса Слоан закрасила тату на лице тональным кремом и вызвала недовольство семьи. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Известно, что 46-летняя женщина впервые нанесла рисунок на кожу в 20 лет и с тех пор полностью покрыла узорами лицо. При этом она решила вновь поэкспериментировать с внешним видом и скрыла изображения с помощью косметических средств. Однако маленькие дети и возлюбленный не оценили преображение Слоан.

«Мой партнер дважды посмотрел на меня и сказал: "Нет, тебе не идет. Верни татуировки обратно, выглядишь странно". Я хотела бросить вызов самой себе, но мои дети разрыдались, они были напуганы и хотели, чтобы вернулась я прежняя. Даже моей собаке не понравилось», — объяснила британка.

В июле 2022 года тату-модели Анжела Маззанти, Мэгги Муди и Эмили Борин закрасили узоры на коже и не узнали друг друга. Девушки равномерно нанесли на тела специальный состав с помощью кистей.