Тату-модели закрасили рисунки на телах и не узнали друг друга

Тату-модели Маззанти, Муди и Борин замаскировали татуировки кремом и не узнали друг друга

Тату-модели Анжела Маззанти, Мэгги Муди и Эмили Борин закрасили узоры на коже и не узнали друг друга. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Девушки равномерно нанесли на тела специальный состав с помощью кистей. На размещенных кадрах видно, что корректирующий крем плотной текстуры полностью замаскировал многочисленные узоры и придал коже ровный тон. «Готовимся к встрече с вашими родителями», — иронично отметили блогерши в подписи к видео.

Соответствующий пост стал вирусным и набрал более 102,8 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Никогда не прячьте эти произведения искусства. Татуировки — это красиво», «Вы красивы и с тату, и без них», «Прекрасны, но мне вы больше нравитесь с рисунками на теле», — писали юзеры.

Ранее в июле жительница Флориды, США, Шарлотта Гуттенберг, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса как самая татуированная женщина мира, показала старые фото с чистой кожей. Известно, что тело 73-летней американки покрыто рисунками на 98,75 процента. На данную трансформацию женщина решилась после смерти мужа, который был против ее увлечения.