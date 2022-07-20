Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Тату-модели закрасили рисунки на телах и не узнали друг друга

Тату-модели Маззанти, Муди и Борин замаскировали татуировки кремом и не узнали друг друга

Кадр: angelamazzanti / TikTok

Тату-модели Анжела Маззанти, Мэгги Муди и Эмили Борин закрасили узоры на коже и не узнали друг друга. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Девушки равномерно нанесли на тела специальный состав с помощью кистей. На размещенных кадрах видно, что корректирующий крем плотной текстуры полностью замаскировал многочисленные узоры и придал коже ровный тон. «Готовимся к встрече с вашими родителями», — иронично отметили блогерши в подписи к видео.

Соответствующий пост стал вирусным и набрал более 102,8 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Никогда не прячьте эти произведения искусства. Татуировки — это красиво», «Вы красивы и с тату, и без них», «Прекрасны, но мне вы больше нравитесь с рисунками на теле», — писали юзеры.

Ранее в июле жительница Флориды, США, Шарлотта Гуттенберг, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса как самая татуированная женщина мира, показала старые фото с чистой кожей. Известно, что тело 73-летней американки покрыто рисунками на 98,75 процента. На данную трансформацию женщина решилась после смерти мужа, который был против ее увлечения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
В США назвали количество обученных применению РСЗО HIMARS украинских военных
Минобороны рассказало об опасности украинской атаки на Запорожскую АЭС
США передадут Украине 20 РСЗО HIMARS
Бузова призналась в новой любви
В офисе Зеленского назвали необходимую для восстановления Украины сумму
В Германии рассказали об ожиданиях по поставкам по «Северному потоку»
Сенат Италии захотел оставить действующего премьера
Непомнящий оценил отказ Карлсена от матча за мировую шахматную корону
В США задумались об обучении украинских военных летчиков
Минфин пообещал симметричные меры в отношении иностранных банков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.