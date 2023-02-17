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19:32, 17 февраля 2023Силовые структуры

Российского учителя взяли под стражу по подозрению в насилии над тремя девочками

В Подмосковье суд взял под стражу учителя, обвиненного в насилии над тремя девочками

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Раменском Московской области суд взял под стражу 53-летнего преподавателя музыки частной школы, которого обвинили в насилии над тремя малолетними девочками. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношение учителя возбуждено уголовное дело по пунту «б» части 4 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. По данным следствия, с июня 2022-го по февраль 2023 года мужчина во время проведения уроков совершал развратные действия в отношении трех учениц. В ходе допроса мужчина признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области осудили на 22 года мужчину за убийство и насилие над ребенком.

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Илона Палей
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Российского учителя взяли под стражу по подозрению в насилии над тремя девочками
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