Российского учителя взяли под стражу по подозрению в насилии над тремя девочками

В Подмосковье суд взял под стражу учителя, обвиненного в насилии над тремя девочками

В Раменском Московской области суд взял под стражу 53-летнего преподавателя музыки частной школы, которого обвинили в насилии над тремя малолетними девочками. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношение учителя возбуждено уголовное дело по пунту «б» части 4 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. По данным следствия, с июня 2022-го по февраль 2023 года мужчина во время проведения уроков совершал развратные действия в отношении трех учениц. В ходе допроса мужчина признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области осудили на 22 года мужчину за убийство и насилие над ребенком.