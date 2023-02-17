Евросовет отказал Украине в «сокращенном пути» в ЕС

Глава Евросовета Мишель отказал Украине в «сокращенном пути» в ЕС

Сокращенного пути Украины в Евросоюз (ЕС) не будет, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому телеканалу LN24.

«Сокращенного пути не будет, мы не будем менять процедуру. Украина должна соответствовать требованиям», — подчеркнул он, добавив, что до ратификации членства Украины в ЕС «еще предстоит многое сделать».

23 июня 2022 года большинством голосов в Европейском парламенте приняли резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз. Для полноценного членства Украине необходимо выполнить требования Европейской комиссии, которые являются неизменными с 2014 года, когда Киев впервые поднял тему евроинтеграции.

В 2014 году Верховная Рада Украины одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно ключевым принципам документа, Киев должен активизировать борьбу с коррупцией, провести судебную реформу и деолигархизацию. Однако соглашение не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-членов объединения. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.