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13:53, 17 февраля 2023Мир

Евросовет отказал Украине в «сокращенном пути» в ЕС

Глава Евросовета Мишель отказал Украине в «сокращенном пути» в ЕС
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Сокращенного пути Украины в Евросоюз (ЕС) не будет, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью бельгийскому телеканалу LN24.

«Сокращенного пути не будет, мы не будем менять процедуру. Украина должна соответствовать требованиям», — подчеркнул он, добавив, что до ратификации членства Украины в ЕС «еще предстоит многое сделать».

23 июня 2022 года большинством голосов в Европейском парламенте приняли резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз. Для полноценного членства Украине необходимо выполнить требования Европейской комиссии, которые являются неизменными с 2014 года, когда Киев впервые поднял тему евроинтеграции.

В 2014 году Верховная Рада Украины одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно ключевым принципам документа, Киев должен активизировать борьбу с коррупцией, провести судебную реформу и деолигархизацию. Однако соглашение не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-членов объединения. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.

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Глеб Бажуткин
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