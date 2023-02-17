Пакистан опроверг сообщения о поставках оружия Украине

Глава МИД Пакистана опровергла информацию о поставках оружия Украине через другие страны

Исламабад не поставляет Киеву оружие. Пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч опровергла подобную информацию, ее слова передает газета The News International.

«Пакистан придерживается политики невмешательства в военные конфликты. Сообщения о пакистанских поставках боеприпасов на Украину не соответствуют действительности», — сказала она.

По ее словам, Исламабад выделяет вооружение только на основе твердых гарантий его конечного применения и отсутствия передачи другим странам. Представитель ведомства отметила, что это касается позиции Пакистана в отношении конфликта на Украине.

Ранее газета Economic Times писала о военной помощи Пакистана Украине. В частности, сообщалось, что Исламабад направил Киеву 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня «Град».