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08:57, 17 февраля 2023Мир

Пакистан опроверг сообщения о поставках оружия Украине

Глава МИД Пакистана опровергла информацию о поставках оружия Украине через другие страны

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Исламабад не поставляет Киеву оружие. Пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч опровергла подобную информацию, ее слова передает газета The News International.

«Пакистан придерживается политики невмешательства в военные конфликты. Сообщения о пакистанских поставках боеприпасов на Украину не соответствуют действительности», — сказала она.

По ее словам, Исламабад выделяет вооружение только на основе твердых гарантий его конечного применения и отсутствия передачи другим странам. Представитель ведомства отметила, что это касается позиции Пакистана в отношении конфликта на Украине.

Ранее газета Economic Times писала о военной помощи Пакистана Украине. В частности, сообщалось, что Исламабад направил Киеву 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня «Град».

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Виктория Кондратьева
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