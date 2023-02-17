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15:46, 17 февраля 2023Среда обитания

В России подорожала аренда «однушек»

Стоимость аренды однокомнатных квартир в России подорожала на 26 процентов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

За 2022 год в России подорожала аренда однокомнатных квартир — стоимость выросла на 26 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Аналитики выяснили, что в 53,4 процента случаев арендаторы предпочитают «однушки». Аренда подобных объектов за год не подешевела ни в одном городе страны. Сильнее всего ставки на однокомнатные объекты поднялись в Воронеже и Ставрополе (на 30 процентов), в Иркутске (на 29 процентов) и Краснодаре (на 28,6 процента).

При этом, по данным экспертов, 29,4 процента жильцов снимают двухкомнатные квартиры. Их стоимость аренды выросла на 25 процентов. Наибольшую динамику заметили в Краснодаре и Ростове-на-Дону (на 38,9 процента в каждом), Ставрополе (на 30,8 процента) и Брянске (на 30 процентов).

Ранее специалисты агентства «Инком-Недвижимость» пришли к выводу, что за год однокомнатные квартиры в Москве на первичном рынке подешевели на 5,3 процента. Что касается двухкомнатных квартир, то их цена за год снизилась на 6,9 процента, до 17,46 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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