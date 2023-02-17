Названа доля не успевающих отдохнуть от работы россиян

«Зарплата.ру»: 56% россиян регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть от работы

Аналитики «Зарплаты.ру» назвали долю россиян, которые регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть. Об этом говорится в исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что более половины респондентов (56 процентов) не успевают заниматься личными делами и семьей. При этом, несколько раз в неделю сверхурочно работают 85 процентов россиян, а 15 процентов — перерабатывают каждый день. Доплату за переработки получают 52 процента участников опроса.

Главными причинами переработок назвали перфекционизм, нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы и высокая ответственность. Кроме того, россияне рассказывали о страхе увольнения и личных проблемах с правильным распределением времени. «Отдохнуть после работы в будние дни не успевает 61 процент россиян, 54 процента жалуются, что также не могут уделять достаточно времени семье, а у 63 процентов нет времени на занятия хобби или спортом», — говорится в исследовании. В таких условиях только 14 процентов участников опроса признались, что довольны балансом между работой и личной жизнью.

Опрос проводился с 9 по 16 февраля, в нем приняли участие 1980 россиян в возрасте 25-55 лет.

Как показали результаты недавнего исследования сервиса SuperJob, россияне в 2023 году стали меньше работать во внеурочное время, чем во время пандемии COVID-19. От переработок отказываются 24 процента офисных сотрудников и 23 процента тех, кто работает удаленно. При этом в 2020 году доля таких работников составляла 20 и 11 процентов соответственно. В ежедневной сверхурочной работе признались 18 процентов посещающих офис и 15 процентов работающих из дома против 21 и 22 процентов соответственно в 2020 году.