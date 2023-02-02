Россияне стали меньше работать

SuperJob: россияне стали перерабатывать реже, чем во время пандемии

Россияне в 2023 году стали меньше работать во внеурочное время, чем во время пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

От переработок отказываются 24 процента офисных сотрудников и 23 процента удаленщиков. При этом в 2020 году доля таких работников составляла 20 и 11 процентов соответственно. В ежедневной сверхурочной работе признались 18 процентов посещающих офис и 15 процентов работающих из дома против 21 и 22 процентов соответственно в 2020 году.

Несколько раз в неделю рабочие задачи в личное время выполняют каждый пятый офисный сотрудник (21 процент) и каждый четвертый удаленщик (28 процентов). В 2020 году так отвечали 20 и 22 процента опрошенных соответственно. Другие респонденты заявили, что перерабатывают всего несколько раз в месяц или раз в несколько месяцев.

Большинство россиян при этом считают, что часть работы необходимо выполнять сверхурочно, однако не на постоянной основе. Такой ответ дали 52 процента работающих в офисе и 53 процента удаленщиков. Еще 40 и 42 процента соответственно уверены, что трудиться в личное время не стоит. С тем, что переработки нужны, согласились 6 процентов офисных сотрудников и 7 процентов тех, кто работает на удаленке.

В январе ученые из Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда и Института проблем рынка РАН предложили способ избавиться от «ловушки бедности», которой оборачивается низкий доход для многих россиян. Выйти из нее самостоятельно они не могут, а для государства такая ситуация оборачивается потерей эффективности. По заявлению экспертов, решить проблему можно с помощью «срочного гарантированного дохода» экономически уязвимых граждан, как работающих, так и безработных, — одной из форм безусловного базового дохода.