69-я параллель
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16:29, 17 февраля 202369-я параллель

В российский регион хлынули волки-переселенцы

Кандалакшский заповедник сообщил о миграции волков из Карелии в Мурманскую область

В Мурманскую область хлынули волки-переселенцы из Карелии. Об этом пишет Кандалакшский природный заповедник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На прикрепленных к посту кадрах с фотоловушки видно одного из хищников, который охотится за мышами в ночное время. В поисках добычи волк обнюхивает землю и пытается сквозь снег добраться до нор с грызунами.

В январе Минприроды Мурманской области сообщало, что с 2021 по 2022 год популяция волка в регионе увеличилась почти в два раза — со 130 особей до 247. В ведомстве связали это с лесными пожарами в соседних российских областях.

Инспекторы Кандалакшского природного заповедника подтвердили рост числа хищников. Сотрудники отдела заповедной охраны считают, что волки приходят со стороны Карелии.

С начала зимы жители Мурманской области неоднократно сообщали о встречах с волками. В январе местный рыбак дал бой стае из восьми хищников и смог от них отстреляться, оставшись с одним патроном. Россиянин рассказал на видео, что ехал по реке, когда его начали окружать дикие животные. Волки попытались накинуться на мужчину, но тот открыл по ним огонь из карабина и сумел убить двоих, а остальные члены стаи отступили.

Кроме того, в декабре 2022 года волк вышел к подъезду жилой пятиэтажки в Ковдоре. На кадрах видно, что голодный хищник нюхает землю, вероятно, в поисках пищи. За кадром, чувствуя опасное животное, начинает рычать собака оператора.

Константин Лысяков
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