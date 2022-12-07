Гуляющего у подъездов жилых домов волка сняли на видео в российском городе

В Ковдоре сняли на видео волка, гуляющего возле подъездов жилых домов

Жители Ковдора Мурманской области сняли на видео волка, гуляющего по городским улицам. Запись очевидцев опубликовал Telegram-канал «Срочно! Мурманск».

На кадрах видно, что волк ходит прямо возле подъезда пятиэтажки. Хищник нюхает землю, вероятно, в поисках пищи. За кадром, чувствуя опасное животное, начинает рычать собака оператора.

Ранее волка также заметили в поселке Зареченске Мурманской области. Власти населенного пункта попросили местных жителей спрятать от хищника детей и не отпускать на прогулку домашних животных. В январе зверь съел кошку на глазах у жительницы поселка.

Сообщения о хищниках, выходящих к людям в поисках пищи, приходят и из других регионов России. В июне гуляющего по улице волка сняли на видео жители ямальского поселка Ханымей. Животное не проявило интереса к очевидцам.

В январе о голодных волках также предупреждали власти Новгородской области. В правительстве региона заявили, что хищники не нападают на людей, однако утаскивают собак, оставленных на привязи во дворах жилых домов.