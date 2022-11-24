Власти попросили спрятать детей от гуляющего по российскому поселку волка

Власти поселка Зареченск Мурманской области предупредили жителей о гуляющем по улице волке

Власти поселка Зареченск в Мурманской области попросили местных жителей спрятать детей от волка, которого заметили на улицах. Об этом сообщает «СеверПост» со ссылкой на исполняющую обязанности главы администрации поселения Елену Глазкову.

По ее словам, дети не должны выходить на улицу без сопровождения взрослых. Кроме того, жителям посоветовали не отпускать на прогулку кошек и собак. Глазкова добавила, что власти Зареченска обратились в полицию, а также в министерство природных ресурсов Мурманской области.

По информации издания, это не первый случай наблюдения волка в поселке. В январе хищник съел кошку на глазах у ее хозяйки. А в декабре 2021 года дикое животное напало на привязанную во дворе дома собаку.

О выходящих к людям хищниках сообщают и в других регионах России. В июне жители ямальского поселка Ханымей сняли на видео гуляющего по улицам волка. Агрессии в к россиянам животное не проявило.

Кроме того, в январе об участившихся случаях выхода голодных волков из леса рассказали власти Новгородской области. В правительстве региона сообщили, что хищники не нападают на людей, но утаскивают собак, оставленных на привязи.

