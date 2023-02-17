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18:04, 17 февраля 2023Путешествия

Россиянин угнал машину у соотечественника в Таиланде и угодил в больницу

«Новости Пхукета»: россиянин угнал пикап у соотечественника на курорте и угодил в больницу

Фото: Rachen Sageamsak / Xinhua / Globallookpress.com

Российский турист угнал машину у соотечественника на Пхукете и угодил в больницу. Об этом пишет портал «Новости Пхукета».

По данным издания, отдыхающий на популярном курорте Таиланда 44-летний Вячеслав Румянцев подал заявление в полицию об угоне пикапа. Мужчина рассказал, что припарковал автомобиль Ford Ranger у одного из пляжей острова и ушел по делам. Когда россиянин вернулся к машине, то увидел, как другой иностранец, предположительно, гражданин России, сел в нее и скрылся в неизвестном направлении.

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Отмечается, что местная полиция в тот же день нашла автомобиль Румянцева на пляже Най Тон. Правоохранители сообщили, что за рулем в бессознательном состоянии находился 27-летний россиянин Егор Андриеш. Также уточняется, что пикап был заперт изнутри, поэтому полицейским пришлось вызывать слесаря, чтобы вскрыть автомобиль.

Угонщика доставили в больницу Thalang Hospital. В настоящее время полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Ранее в феврале полиция Таиланда арестовала 29-летнего россиянина, который незаконно проводил экскурсию для 11 соотечественников. Мужчину задержали в историческом центре Пхукет-Тауна прямо во время работы.

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Фариза Бацазова
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