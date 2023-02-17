Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:09, 17 февраля 2023Путешествия

Россиянам из регионов стали доступны дешевые билеты на популярный курорт Турции

Авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы в Анталью из семи городов России

Фото: Desert Morocco Adventure / Unsplash

Россиянам из регионов стали доступны дешевые билеты в Анталью — лоукостер «Победа» запускает прямые рейсы на популярный курорт Турции из семи городов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Полететь в Анталью «Победой» с 1 июня смогут жители Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Перми и Челябинска.

Материалы по теме:
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021

В авиакомпании подчеркнули, что рейсы из Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска будут осуществляться два раза в неделю. «Полеты из Перми и Махачкалы — три раза в неделю, из Казани — четыре раза в неделю», — добавили в «Победе».

Отмечается, что продажа авиабилетов на рейсы стартовала на сайте перевозчика 17 февраля.

Ранее в январе стало известно, что с 3 июня «Победа» запустит рейсы из Москвы в Бодрум. Полеты по маршруту будут выполняться из международного аэропорта Внуково три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Ожидается, что с 1 сентября рейсы на популярный турецкий курорт станут ежедневными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о переговорах с Путиным
Генсек НАТО назвал поставки оружия Украине условием мира
Сенатор признал снижение поддержки Украины со стороны американцев
Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации
Названы преимущества «Гиацинта-Б»
Решетова раскрыла подробности своей диеты
В Европарламенте призвали США к ответу из-за «Северных потоков»
Экс-сотрудник посольства Британии получил срок за шпионаж в пользу России
Канье Уэст обратился в полицию из-за драки с папарацци
Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.