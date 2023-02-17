Россиянам из регионов стали доступны дешевые билеты на популярный курорт Турции

Авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы в Анталью из семи городов России

Россиянам из регионов стали доступны дешевые билеты в Анталью — лоукостер «Победа» запускает прямые рейсы на популярный курорт Турции из семи городов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Полететь в Анталью «Победой» с 1 июня смогут жители Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Перми и Челябинска.

В авиакомпании подчеркнули, что рейсы из Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска будут осуществляться два раза в неделю. «Полеты из Перми и Махачкалы — три раза в неделю, из Казани — четыре раза в неделю», — добавили в «Победе».

Отмечается, что продажа авиабилетов на рейсы стартовала на сайте перевозчика 17 февраля.

Ранее в январе стало известно, что с 3 июня «Победа» запустит рейсы из Москвы в Бодрум. Полеты по маршруту будут выполняться из международного аэропорта Внуково три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Ожидается, что с 1 сентября рейсы на популярный турецкий курорт станут ежедневными.