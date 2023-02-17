Порошенко призвал перекрыть ветку нефтепровода «Дружба»

Экс-президент Украины Порошенко призвал перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба»

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба» и запретить перевозить российские грузы по Суэцкому каналу. Об этом он написал в своей статье для издания Newsweek.

По словам Порошенко, запрет на передвижение российских судов по Суэцкому каналу увеличит сроки доставки грузов из западных портов России до Индии и Китая на три-четыре недели.

«Чем длиннее эти маршруты, тем больше транспортные расходы, тем больше потери России… Необходимо также закрыть южную ветку нефтепровода "Дружба", имеющего огромное значение для Москвы», — написал бывший президент.

Порошенко отметил, что Киев готов «принять потери в доходах» при перекрытии ветки нефтепровода, проходящего по территории Украины.

Кроме того, бывший украинский президент призвал другие государства препятствовать деятельности «теневого флота танкеров», которые, как утверждает он, перевозят российскую нефть. По мнению Порошенко, все предложенные им изменения будут добавлены в новый пакет санкций Евросоюза в отношении России и окажут на нее «значительное влияние» к третьему кварталу 2023 года.

9 февраля стало известно, что украинские войска в третий раз атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Удар был нанесен с помощью дронов.