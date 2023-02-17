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02:28, 17 февраля 2023Экономика

США не нашли доказательств попыток России обойти потолок цен

Харрис: Минфин США не нашел доказательств попыток России обойти потолок цен на нефть

Фото: Reuters

Минфин США не нашел доказательств попыток России обойти установленный G7 потолок цен на российскую нефть, заявил помощник по экономической политике министра финансов США Бен Харрис. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет конкретных доказательств, которые бы подтвердили спекуляции о том, что Россия уклоняется от санкций, используя услуги коалиции и получая платежи выше установленного предела», — сказал Харрис.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон следит за попытками России использовать услуги стран, не входящих в поддержавшую потолок цен на нефть коалицию, чтобы избежать этого лимита.

5 февраля ЕС ввел эмбарго и вместе с G7 и Австралией установил потолок цен на нефтепродукты из России. Дипломаты ЕС установили лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут). Также к потолку цен на российские нефтепродукты присоединилась Япония.

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Марина Совина
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