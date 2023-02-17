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16:30, 17 февраля 2023Наука и техника

Поврежденный «Прогресс МС-21» отстыкуют 18 февраля

«Роскосмос»: поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыкуют от МКС 18 февраля

Фото: Roscosmos State Space Corporation / AP

Грузовой корабль «Прогресс МС-21», который получил повреждения и разгерметизировался 11 февраля, будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) 18 февраля. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«"Прогресс МС-21" отстыкуется от МКС 18 февраля в 05:26. Такое решение приняла РКК "Энергия" после детального анализа изображений повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека корабля "Прогресс МС-21"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после отхода корабля от модуля «Поиск» космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут его и сфотографируют место повреждения. Двигатели для сведения с орбиты включат в 07:03 мск.

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Ранее в феврале источник «Известий» в «Роскосмосе» рассказал, что разгерметизация «Прогресса МС-21» с большой долей вероятности произошла из-за нарушения технологии сборки российских сегментов МКС.

11 февраля в госкорпорации сообщили, что пристыкованный к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-21» разгерметизирован, но жизни и здоровью экипажа станции ничего не угрожает.

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Даниил Иринин
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