Стало известно о разгерметизации «Прогресса МС-21»
«Роскосмос»: пристыкованный к МКС корабль «Прогресс МС-21» разгерметизирован
Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль «Прогресс МС-21» разгерметизирован. Об этом ТАСС стало известно от «Роскосмоса».
В госкорпорации отметили, что космический корабль изолирован, а здоровью экипажа угрозы нет.
«Температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, его самочувствие хорошее», — заявили в «Роскосмосе».
В госкорпорации сообщили, что причины разгерметизации «Прогресс МС-21» выясняются.
Информационное агентство напомнило, что 18 февраля «Прогресс МС-21» должен быть затоплен в несудоходном районе Тихого океана.
Сегодня, 11 февраля, к МКС пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-22».