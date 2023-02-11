Стало известно о разгерметизации «Прогресса МС-21»

«Роскосмос»: пристыкованный к МКС корабль «Прогресс МС-21» разгерметизирован

Пристыкованный к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль «Прогресс МС-21» разгерметизирован. Об этом ТАСС стало известно от «Роскосмоса».

В госкорпорации отметили, что космический корабль изолирован, а здоровью экипажа угрозы нет.

«Температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, его самочувствие хорошее», — заявили в «Роскосмосе».

В госкорпорации сообщили, что причины разгерметизации «Прогресс МС-21» выясняются.

Информационное агентство напомнило, что 18 февраля «Прогресс МС-21» должен быть затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Сегодня, 11 февраля, к МКС пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-22».