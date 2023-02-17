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22:43, 17 февраля 2023Экономика

Путин оценил достижения «Газпрома»

Путин заявил, что «Газпром» движется вперед, несмотря на недобросовестную конкуренцию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» движется вперед, несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки вмешательства извне. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

«Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, "Газпром" идет вперед», — подчеркнул глава государства.

Путин оценил достижения компании и указал, что она проявляет высокую ответственность и эффективность, запускает новые проекты по геологической разведке, добыче и переработке сырья, участвует в строительстве транспортной инфраструктуры.

Ранее президент России заявил, что «Газпрому» сейчас необходимо решать масштабные задачи по перестройке логистических маршрутов в экспорте газа. Глава государства рассказал, что накануне около двух часов обсуждал с главой компании Алексеем Миллером планы по перестройке экспорта с возможными партнерами.

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Марина Совина
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