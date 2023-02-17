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23:14, 17 февраля 2023Экономика

Путин разрешил купить долю европейского нефтяного гиганта в российском проекте

Путин разрешил «Газпром нефти» приобрести долю 50%, принадлежащую Shell в Салымском СП
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин разрешил «Газпром нефть — Ближневосточные проекты» купить 50-процентную долю, принадлежащую британско-нидерландскому нефтегазовому гиганту Shell в совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент» (Salym Petroleum Development), которое занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также глава государства разрешил приобретение 50 процентов у Shell в «Ханты-Мансийском нефтегазовом союзе».

Отмечается, что для совершения сделок не требуется получения иных разрешений или согласий, а также разрешительной документации, кроме предусмотренных в российском законодательстве.

О том, что британско-нидерландский нефтяной гигант Shell собирается продать «Газпром нефти» долю в совместном предприятии (СП) Salym Petroleum Development, стало известно 2 февраля. В третьем квартале Shell уже устранилась от управления в СП, ее представители покинули совет директоров. Компания также обнулила стоимость актива.

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Марина Совина
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