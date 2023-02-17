Блогерша сделала пластику век за почти 300 тысяч рублей и разозлила подписчиков

Бьюти-блогерша Хлоя Элизабет сделала блефаропластику и разозлила подписчиков

Бьюти-блогерша Хлоя Элизабет из Англии сделала пластическую операцию на веки за почти 300 тысяч рублей и подверглась критике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом cchloelizabethh, чей блог насчитывает 61 тысячу подписчиков, рассказала, что ей надоели мешки под глазами. В связи с этим она решила сделать блефаропластику, которая позволяет избавиться от лишней кожи у глаз. По ее словам, процедура обошлась в четыре тысячи долларов (около 298,8 тысяч рублей) и длилась два часа. На размещенных кадрах девушка показала начало процесса и беседу с врачом, который давал рекомендации по восстановлению после операции.

Ролик набрал более 1,6 миллиона просмотров. Зрители разозлились из-за решения Элизабет прибегнуть к помощи пластических хирургов. «Боже, ты сама по себе потрясающая. Пожалуйста, остановись сейчас же!», «Почему ты это сделала? Ты и так идеальна. Зачем ты поддалась на тренды из социальных сетей?», «Прекратите подталкивать молодых девушек делать это!», «Если вы не уверены в себе, тогда не показывайте это всем», — высказывались они.

В январе сообщалось, что блогерша с никнеймом theprostatewhisperer решила сэкономить на ринопластике и осталась в сознании во время ломки кости. На размещенных кадрах девушка показала, как выглядела до процедуры и как преобразилась после. Так, вначале она продемонстрировала лицо в профиль, где было видно нос с горбинкой и опущенным кончиком. Затем юзерша предстала с более коротким носом с вогнутой спинкой и вздернутым кончиком.