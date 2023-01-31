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19:45, 31 января 2023Ценности

Девушка решила сэкономить на пластике и осталась в сознании во время операции

Блогерша theprostatewhisperer осталась в сознании во время ломки кости при ринопластике

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Блогерша с никнеймом @theprostatewhisperer решила сэкономить на ринопластике и осталась в сознании во время ломки кости. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 30 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка показала, как выглядела до процедуры и как преобразилась после. Так, вначале она продемонстрировала лицо в профиль, где было видно нос с горбинкой и опущенным кончиком. Затем юзерша предстала с более коротким носом с вогнутой спинкой и вздернутым кончиком.

Инфлюэнсерша рассказала, что давно мечтала о данной коррекции внешности и отправилась в Южную Африку, где операцию можно было сделать дешевле. «Я была на мели и отчаянно хотела сделать пластику носа», — пояснила она, отметив, что заплатила за нее 500 долларов (примерно 35 тысяч рублей).

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Однако хирургическое вмешательство прошло под местной анестезией вместо общей. По словам пациентки, она находилась в сознании, пока ей «ломали кость». «Да, я все помню», — заключила блогерша.

Ранее в январе сообщалось, что жительница Казахстана осталась со шрамами и воспалением на лице после посещения косметолога. Клиентка обратилась в салон красоты в городе Таразе за процедурой по подтяжке лица стоимостью 560 тысяч тенге (примерно 85 тысяч рублей).

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Алина Гостева
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