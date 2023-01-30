Женщина осталась со шрамами и воспалением на лице после посещения косметолога

Жительница Казахстана осталась со шрамами и воспалением после подтяжки лица

Жительница Казахстана осталась со шрамами и воспалением на лице после посещения косметолога. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя прокуратуры Жамбылской области Сержана Абдикулова.

Отмечается, что клиентка обратилась в один из салонов красоты города Тараза за процедурой по подтяжке лица стоимостью 560 тысяч тенге (примерно 85 тысяч рублей). После оказанной мастером процедуры у женщины началось нагноение, и появились рубцы. За решением возникшей проблемы она вернулась к данной специалистке, однако косметолог отказала в помощи, использовав нецензурную лексику.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью человека, и назначены судебно-медицинские экспертизы. При этом пострадавшая требует возвращения потраченных на процедуру денег и оплату коррекции внешности.

В июле 2022 года сообщалось, что россиянин Федор Швец лишился работы модели после пластической операции. На восстановление внешности мужчина потратил около 700 тысяч рублей.