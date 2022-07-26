Россиянин лишился работы модели после пластической операции

Россиянин Федор Швец лишился работы модели после липосакции лица

Россиянин Федор Швец лишился работы модели после пластической операции. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам новосибирца, он решил убрать жировые отложения в области лица, чтобы лучше получаться на фотографиях. Мужчина отметил, что нашел в соцсетях косметолога, снимки в аккаунте которого показались ему привлекательными. Однако на процедуру пациента пригласили не в клинику, а в обычную квартиру, где под местной анестезией две женщины провели ему липосакцию, которая обошлась в 20 тысяч рублей и привела к проблемам с внешним видом.

«Мне загнали под кожу огромную канюлю — из-за нее, как мне потом объяснил хирург, и произошло отслоение кожи и подбородок обвис примерно на сантиметр. Чтобы кожа "приросла" обратно, я по рекомендации косметолога носил повязку — ничего не помогло! Кожа только отслоилась!» — объяснил он.

Швец заявил, что впоследствии проводившие операцию женщины не пытались оказать помощь клиенту и перешли на угрозы. Кроме того, он не мог продолжать свою модельную деятельность и был вынужден заплатить 200 тысяч рублей фотографам за отмененные съемки. На восстановление внешности после неудачной пластики мужчина потратил около 700 тысяч рублей. Отмечается, что юристы советуют ему обратиться в суд.

В июне врач-дерматовенеролог Екатерина Мелиди раскрыла россиянкам способы избежать увечий после посещения недобросовестного косметолога или пластического хирурга. Эксперт посоветовала обращать внимание на последовательность действий косметолога во время приема. Прежде чем предложить какую-либо услугу, он должен собрать анамнез пациента и поинтересоваться, есть ли у него аллергия или непереносимость каких-либо препаратов.