Россиянкам раскрыли способ избежать увечий после посещения косметолога

Дерматовенеролог Мелиди посоветовала делать аллергопробы перед инъекциями у косметолога

Врач-дерматовенеролог Екатерина Мелиди раскрыла россиянкам способы избежать увечий после посещения недобросовестных косметолога или пластического хирурга. Ее советы публикует «КП-Новосибирск».

Эксперт посоветовала обращать внимание на последовательность действий косметолога во время приема. Прежде чем предложить какую-либо услугу, он должен собрать анамнез пациента и поинтересоваться, есть ли у него аллергия или непереносимость каких-либо препаратов. Мелиди подчеркнула, что действенный способ такой проверки — сделать аллергопробы, особенно если в составе препарата для инъекций есть белковые компоненты и аминокислоты.

По словам врача, после консультации клиент должен ознакомиться и подписать информированное согласие. «Да, аллергическая реакция бывает. Пациент должен быть к этому готов, но и специалист в случае аллергической реакции должен понимать, что нужно предпринять. Например, если случается анафилактический шок или отек Квинке, то врач не сам должен оказывать первую помощь, а вызвать скорую», — добавила дерматолог.

Кроме всего вышеперечисленного, по словам Мелиди, следует проверять наличие медицинской лицензии у организаций, которые предлагают услуги инъекционной косметологии и другие виды вмешательств. У специалиста также должно быть профильное образование.

Ранее в июне британский косметолог, известный под псевдонимом Доктор Рош, раскрыл опасность ботокса в молодом возрасте. Врач предостерег, что инъекции могут дать обратный эффект, в частности, спровоцировать появление вмятин на лбу и атрофию мышц.