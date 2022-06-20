Косметолог раскрыл опасность ботокса в молодом возрасте

Косметолог Рош заявил, что ботокс может вызвать появление впадин на лице у молодых девушек

Британский косметолог раскрыл опасность ботокса для молодых девушек. Мнением на эту тему он поделился в ролике на своей странице в TikTok.

Пользователь сети, известный на платформе под псевдонимом Доктор Рош, рассказал, что инъекции ботокса могут иметь обратный эффект в случае использования в слишком молодом возрасте. По его словам, частое проведение данной процедуры вызывает появление вмятин на лбу.

На размещенных кадрах доктор показал негативные последствия введения ботокса на лице одной из пациенток. «Девушка делала уколы слишком часто, поэтому ее кожа потеряла эластичность. Вследствие этого и образовалась впадина», — заявил он. По словам врача, посетительница отказалась от инъекций на пять месяцев, однако так и не смогла исправить внешность, поскольку мышцы на ее лбу уже атрофировались.

Ранее российский косметолог раскрыла опасные последствия применения дешевого ботокса. Дерматолог Инесса Олийниченко рассказала, что сама исправляла воспалительные процессы и асимметрию у женщин, которым оказали некачественные услуги. По ее мнению, в нынешних экономических условиях товары по такой цене предлагаются только в двух случаях: либо вещество куплено нелегально, либо клиенту предлагают контрафактный товар, сделанный на основе дорогого аналога.