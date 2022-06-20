Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Косметолог раскрыл опасность ботокса в молодом возрасте

Косметолог Рош заявил, что ботокс может вызвать появление впадин на лице у молодых девушек

Фото: Shutterstock

Британский косметолог раскрыл опасность ботокса для молодых девушек. Мнением на эту тему он поделился в ролике на своей странице в TikTok.

Пользователь сети, известный на платформе под псевдонимом Доктор Рош, рассказал, что инъекции ботокса могут иметь обратный эффект в случае использования в слишком молодом возрасте. По его словам, частое проведение данной процедуры вызывает появление вмятин на лбу.

На размещенных кадрах доктор показал негативные последствия введения ботокса на лице одной из пациенток. «Девушка делала уколы слишком часто, поэтому ее кожа потеряла эластичность. Вследствие этого и образовалась впадина», — заявил он. По словам врача, посетительница отказалась от инъекций на пять месяцев, однако так и не смогла исправить внешность, поскольку мышцы на ее лбу уже атрофировались.

Ранее российский косметолог раскрыла опасные последствия применения дешевого ботокса. Дерматолог Инесса Олийниченко рассказала, что сама исправляла воспалительные процессы и асимметрию у женщин, которым оказали некачественные услуги. По ее мнению, в нынешних экономических условиях товары по такой цене предлагаются только в двух случаях: либо вещество куплено нелегально, либо клиенту предлагают контрафактный товар, сделанный на основе дорогого аналога.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма сообщил об ударе ВСУ по российским буровым платформам
В Минцифры назвали блокировку YouTube «самым последним шагом»
Стало известно о пострадавших после удара Украины по буровым платформам в Крыму
Чемпионка ОИ оценила использование фото Большунова для мотивации норвежцев
У белого карлика обнаружили необычный звездный каннибализм
Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное объединение»
В Белоруссии оценили реализацию программ интеграции с Россией
Задержание ФСБ готовившего теракт в Забайкалье мужчины попало на видео
В России спрогнозировали дефицит бюджета
Пиджаки с широкими плечами вернулись в моду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.