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07:01, 17 февраля 2023Мир

В России назвали условия для возобновления отношений с Евросоюзом

Постпредство РФ: для возобновления отношений ЕС должен прекратить гибридную войну
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Для возобновления отношений с Россией Европейский союз должен будет прекратить начатую против Москвы гибридную войну. Такое условие назвал и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, перед российским постпредством не стоит цель вернуть отношения с Евросоюзом на прежний уровень — выстраивать взаимодействие предстоит заново. «Наша задача — тщательно проанализировать причины обрушения двустороннего сотрудничества, сделать соответствующие выводы и определить, исходя из российских внутриполитических приоритетов и международных интересов, каким мы бы хотели видеть наше сосуществование с Европейским союзом в будущем», — заявил Логвинов.

Глава постпредства также подчеркнул, что для начала Евросоюз должен показать, что прислушивается к позиции России и уважает ее национальные интересы. «Любой разговор с нами в принципе возможен только после прекращения гибридной войны, которую ЕС ведет сегодня против России», — резюмировал он.

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Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о «войне Европы против России». В ведомстве позднее пояснили, что подобным образом министр хотела подчеркнуть намерение ЕС, НАТО и стран «Большой семерки» (G7) выступить единым фронтом против «российской агрессии».

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Валентина Шварцман
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