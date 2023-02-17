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12:13, 17 февраля 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы сэкономить на ремонте

Дизайнер Лагутин: сэкономить на ремонте можно, если сделать его своими руками

Одним из возможных способов сэкономить на ремонте квартиры назвали ситуацию, когда владельцы жилья берут отпуск и делают ремонт своими силами. Об этом в беседе с РИАМО россиянам рассказал дизайнер Константин Лагутин.

«Но этот способ должен предполагать следующее — это должно делаться не только от экономии, а от сердца. Человек должен любить работать руками, он должен получить удовольствие от того, что он делает сам для себя, он должен войти в это с улыбкой», — уточнил эксперт.

При этом дизайнер отметил, что если владелец жилья обращается к профессионалам, то наиболее бюджетным вариантом будет ремонт в европейском стиле с выкрашенными в белый цвет перекрытиями и натуральными материалами. Идеи для интерьера Лагутин посоветовал искать на профильных сайтах и воплотить их в своей квартире.

Ранее дизайнер предупредил, что в рамках перепланировки квартиры собственникам запрещено убирать несущие стены и перемещать мокрые зоны. К опасным видам перепланировок он также отнес изменение местоположения санузла.

Нина Ташевская
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