Сбер организовал каникулы в «Артеке» для детей из приграничных территорий

Дети из приграничных территорий с помощью Сбера отдохнули в легендарном «Артеке»

По инициативе Сбербанка с 29 декабря по 11 февраля для детей из приграничных территорий был организован отдых: 43 ребенка из Белгородской области и еще 23 человека — дети сотрудников банка из Белгородской и Курской областей — побывали в знаменитом лагере «Артек». Возраст детей составляет от 7 до 14 лет.

Каникулы выдались по-настоящему сказочными. Заезд групп происходил в две смены, каждая продолжительностью 21 день. Первая смена стартовала накануне Нового года, 29 декабря, вторая — 21 января. Ребята участвовали в разнообразных играх, конкурсах, гуляньях и знакомились с лучшими традициями празднования Нового года. В частности, делали руками рождественские подарки, участвовали в ярмарке затей «ДеТворРа», командных спортивно-туристических соревнованиях «Игры отважных», телемосте «Артек — Белокуриха», музыкальной гостиной «Рождественские встречи».

Также дети посетили тематический парк «Дримвуд», расположенный на территории санаторно-курортного комплекса «Мрия». Отважные искатели приключений изучили мир и природу вещей, сходили в кинотеатр и боулинг, познакомились со сказочным дубом из Лукоморья, роботами, побывали на космическом корабле, открыли для себя порталы в параллельные миры виртуальной реальности.

Кроме того, для 198 детей из приграничных территорий были организованы увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу, Москве и Казани. Ледовые шоу, спектакли, елки, посещение «Союзмультпарка», студии «Союзмульфильм», «Москвариума», Эрмитажа, путешествие на «Новогоднем экспрессе» и даже новогодний бал — это далеко не весь список того, где удалось побывать детям. В Казани, помимо развлекательных мероприятий — посещения океанариума, экскурсий и квестов, — в программу был включён тематический ужин в национальной деревне «Туган Авылым». Таким образом, во время новогодних каникул смогло отдохнуть 136 семей с приграничных территорий: 46 семей отправились в Казань, 30 — в Москву и 60 — в Санкт-Петербург.

Все расходы по организации новогодних каникул для детей Сбербанк взял на себя

«Для нас очень важно поддержать семьи с детьми, которые проживают на приграничных территориях, поэтому мы решили сделать для них новогодний подарок — организовать для ребят яркий насыщенный отдых в "Артеке" — одном из лучших детских лагерей страны», — прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Отметим, что новогодние активности в Артеке и крупных городах страны — это часть системной работы, которую Сбербанк начал проводить в 2022 году для детей, проживающих на приграничных территориях. В мае и ноябре 130 детей сотрудников Сбера отдохнули в Подмосковье в формате выходного дня, в августе 43 ребенка из Курской, Белгородской и Воронежской областей провели три недели в подмосковном лагере «Проектоград», а также побывали в Москве на экскурсии, познакомились с работой офиса Сбера и Лаборатории робототехники. Наконец, в декабре более 100 детей из Курской области вместе с родителями посетили Курский государственный цирк.

«В основе философии корпоративной культуры Сбера всегда стоит внимание к людям и забота о них, поэтому в нынешних условиях мы особое внимание уделяем подрастающему поколению. В следующем году мы расширим поддержку и количество социальных акций для детей из приграничных территорий», — отмечает Станислав Кузнецов.