В российском регионе произошло землетрясение

РАН: в Смирныховском районе на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4

Сейсмологи ночью в пятницу, 17 февраля, зарегистрировали в Смирныховском районе в центральной части Сахалина землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на филиал Единой геофизической службы РАН в российском регионе.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 17 км восточнее села Пильво на глубине 10 км. Подземные толчки ощутили жители села Онор в Смирныховском районе. Люди чувствовали легкое раскачивание и даже просыпались среди ночи.

15 февраля около восточного побережья Камчатки произошли три землетрясения. Первое землетрясение произошло в 11:34 (02:34 мск), его магнитуда составила 4,8. Второй подземный толчок с магнитудой 5,2 случился в 15:09 (06:09 мск), он чувствовался на нижних этажах зданий. Третий толчок магнитудой 4,7 был зафиксирован в 20:06 по местному времени (11:06 мск).

