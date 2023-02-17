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03:46, 17 февраля 2023Интернет и СМИ

В Китае рассказали об «отравлении» Запада при попытке навредить России

China Daily: санкции на российское топливо стали благом для России и ядом для Запада
СюжетСанкции против России:

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Санкции на российское топливо, включая потолок цен на нефть, укрепили российскую экономику и негативно сказались на экономике стран Запада. Об этом говорится в материале China Daily.

«Высокие цены на нефть стали благом для России и отравой для США и других стран Запада, обеспокоенных тем, что повышение цен приведет к инфляции — главному препятствию восстановления экономики», — пишет автор.

Обозреватель отметил, что вызванная санкциями против России инфляция привела к протестам и росту преступности из-за падения зарплат в странах Запада.

Он также обратил внимание на прогноз МВФ, согласно которому экономика России будет расти следующие два года, в то время как ожидания для США и Евросоюза понизились на 0,2 процентных пункта.

Ранее специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали, что в первом квартале 2023 года производство нефти в России суммарно снизится на один миллион баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Марина Совина
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