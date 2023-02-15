Оценен уровень снижения добычи нефти в России

МЭА: добыча нефти в РФ в январе снизилась на 50 тысяч баррелей в сутки к уровню декабря

Добыча нефти и конденсата в России в январе упала на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателями декабря, до 11,24 миллиона баррелей в сутки. Такую оценку дали специалисты Международного энергетического агентства (МЭА).

Относительно уровня января 2022 года добыча сократилась на 160 тысяч баррелей в сутки. По прогнозам МЭА, в первом квартале 2023 года производство нефти в России суммарно снизится на один миллион баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время в агентстве признают, что, несмотря на санкции, добыча и экспорт российской нефти сохранились на относительно высоком уровне за счет перенаправления поставок в Азию. В январе экспорт вырос на 300 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении до 8,2 миллиона баррелей, при этом поставки в Европу сократились на 450 тысяч баррелей в сутки.

Январские доходы России от нефтяного экспорта МЭА оценивает в 13 миллиардов долларов, что на 700 миллионов долларов выше, чем в декабре, но на 36 процентов ниже, чем год назад. При этом поступления в бюджет России от операций с нефтью в январе упали на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 310 миллиарда рублей (или 4,2 миллиарда долларов).

В декабре МЭА сообщало, что скидки на Urals к эталонному сорту Brent достигали 40 долларов за баррель на фоне западных санкций и потолка цен. Средняя цена Brent в декабре составила около 83 долларов за баррель, то есть в некоторых случаях российская нефть продавалась почти в два раза дешевле эталонного сорта.

