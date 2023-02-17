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10:32, 17 февраля 2023Россия

Момент взрыва павильона «Шаурма-огонь» в российском городе попал на видео

Момент взрыва павильона с названием «Шаурма-огонь» в Вологде попал на видео

В Вологде взорвался павильон с названием «Шаурма-огонь». Произошедшее в российском городе попало на запись с камер наружного наблюдения. Видео публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах виден момент взрыва. По предварительным данным, взорвались два газовых баллона.

Уточняется, что в момент происшествия в здании и рядом с ним никого не было — пострадавших нет.

Ранее в феврале в поселке Марьяновка Омской области во время установки натяжного потолка произошел взрыв в частном жилом доме, пострадали три человека.

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Евгения Куликова
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Момент взрыва павильона «Шаурма-огонь» в российском городе попал на видео
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