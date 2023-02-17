Врач раскрыл распространенные ошибки при принятии душа

Доктор Бридж Валлабх: принятие душа и мытье головы горячей водой приводит к ломкости волос

Консультант по внутренним болезням многопрофильной больницы в Джайпуре, Индия, доктор Бридж Валлабх раскрыл главные ошибки при принятии душа. Соответствующий материал появился на сайте издания HealthShots.

В первую очередь врач призвал читателей не мыть голову и тело горячей водой. «Пользоваться горячей водой зимой — очень распространенная привычка. Это может сильно повлиять на pH-баланс кожи головы и привести к повреждению кутикулы волоса, а также смыть защитные масла с тела», — рассказал он.

Кроме того, специалист предупредил об опасности резких движений во время мытья головы. По его мнению, это может вызвать ломкость прядей. Так, Валлабх порекомендовал распределять шампунь подушечками пальцев, слегка надавливая на поверхность кожного покрова.

Вдобавок эксперт обратил внимание на то, что перед умыванием лица необходимо тщательно смыть косметический продукт с волос. «Шампуни и кондиционеры содержат консерванты, которые могут стечь на лоб и линию роста волос. Если их не смыть, они могут вызвать зуд и раздражение, а также привести к акне», — пояснил он.

Ранее парикмахер Келси Гриффин раскрыла правильный метод применения кондиционера для волос во избежание вреда прическе. Блогерша опубликовала видео, в котором заверила зрителей в том, что не следует оставлять упомянутое средство на прядях даже на несколько минут. По словам эксперта, компоненты кондиционера влияют на pH-баланс волос, чтобы улучшить их качество, однако чересчур длительное использование может негативно сказаться на структуре локонов.