В России оценили последствия включения в «черный список» ЕС по налогам

Силуанов: включение в список несотрудничающих юрисдикций ЕС не отразится на экономике РФ

Глава министерства финансов России Антон Силуанов оценил последствия включения РФ в список несотрудничающих юрисдикций Евросоюза. Его слова приводит ТАСС.

Министр назвал этот шаг исключительно политическим решением недружественных стран, которое никак не повлияет на российскую экономику.

«Для экономики России это никакого значения не имеет. <...> Никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет», — резюмировал Силуанов. При этом претензии Евросоюза к России являются «абсолютно надуманными, считает глава Минфина.

Ранее министерство финансов отреагировало на решение ЕС внести Россию в список несотрудничающих юрисдикций. «Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый черный список ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны», — говорится в сообщении.