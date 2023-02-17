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06:15, 17 февраля 2023Россия

В российском городе загорелся крупный склад с грузовой техникой

В Магадане загорелся крупный склад с грузовой техникой, большая часть сгорела

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Магадане загорелся крупный склад с грузовой техникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Магаданской области.

В ведомстве сообщили, что пожарные тушат склад на шестом километре основной трассы. Отмечается, что часть техники со складов удалось эвакуировать, однако тушение пожара осложняется тем, что площадь склада велика.

Большая часть техники (на 15–20 миллионов рублей) сгорела — отремонтированные грузовики предназначались для отправки на Чукотку, уточнили местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в Кургане в административном здании на площади 400 квадратных метров произошел пожар, по предварительным данным, загорелась кровля. В результате возгорания никто не пострадал. К месту выезжали 60 человек и 19 единиц пожарной техники.

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Юлия Мискевич
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