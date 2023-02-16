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08:45, 16 февраля 2023Россия

В российском городе загорелось административное здание

В административном здании в Кургане произошел пожар на площади 400 квадратных метров

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Кургане в административном здании на площади 400 квадратных метров произошел пожар, по предварительным данным, загорелась кровля. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в городском административном здании, расположенном на улице Омская. В результате возгорания никто не пострадал. К месту выезжали 60 человек и 19 единиц пожарной техники.

Позже стало известно, что пожар удалось локализовать.

В декабре 2022 года в Краснодаре на улице Индустриальная загорелось трехэтажное здание. Из помещений были эвакуированы 30 человек, пострадавших не было. По данным ГУ МЧС, для тушения пришлось задействовать 52 человека, 19 единиц техники.

До этого главное управление МЧС России по Иркутской области сообщало о пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. К месту возгорания были направлены пожарные бригады из ближайшего города Усть-Кута.

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Анна Щербакова
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