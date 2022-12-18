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23:31, 18 декабря 2022Россия

В российском городе загорелось трехэтажное здание

В Краснодаре загорелось трехэтажное здание на площади 400 кв. метров, пожар локализован

Фото: Telegram-канал / «Типичный Краснодар»

В Краснодаре на улице Индустриальная загорелось трехэтажное здание, пожар в российском городе локализован на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает РИА Новости.

«В 20:32 по прибытии первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание 3-этажного административного здания на площади 100 квадратных метров», — заявили в ведомстве. Отмечается, что в 22:30 на площади 400 квадратных метров пожар был локализован.

Из здания были эвакуированы 30 человек, пострадавших нет. По данным ГУ МЧС, для тушения были задействованы 52 человека, 19 единиц техники — в том числе 37 человек личного состава и 14 единиц техники от МЧС России.

18 декабря главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило о пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. К месту возгорания были направлены пожарные бригады из ближайшего города Усть-Кута.

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Юлия Мискевич
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