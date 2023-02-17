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23:39, 17 февраля 2023Мир

В Белом доме заявили об отсутствии задачи добиваться смены власти в России

Представитель Белого дома Кирби: США не ставят задачи добиваться смены власти в России

Вашингтон по-прежнему не ставит задачи добиваться смены руководства России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, американская политика в отношении Москвы не изменилась. «В нашей политике в отношении российского правительства изменений нет», — подчеркнул Кирби.

В марте 2022 года в США отвергли обвинения в проведении политики, направленной на смену власти в России.

Байден раскритиковал действия России на Украине, но добавил, что не считает россиян врагами. В Белом доме уточнили, что глава американского государства не имел в виду смену режима.

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Марина Совина
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