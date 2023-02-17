Путин оценил шапку Миллера словами «носите как Соловей-разбойник»

Путин сравнил главу «Газпрома» Миллера с Соловьем-разбойником и пригласил на татами

Президент России Владимир Путин оценил головной убор главы «Газпрома» Алексея Миллера на онлайн-встрече по случаю 30-летия компании. Соответствующий ролик со словами главы государства публикует Telegram-канал кремлевского пула РИА Новости.

Известно, что государственный деятель надел на праздничное мероприятие голубую куртку с логотипом «Газпрома» и меховую шапку, которая опускалась на его глаза. На размещенных кадрах видно, как Миллер поправляет головной убор, параллельно разговаривая с президентом.

«Я вижу шапку вы носите как Соловей-разбойник — это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера», — отметил российский лидер и пригласил собеседника на татами.

В конце 2022 года Миллер отчитался, что по итогам года «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 100,9 миллиарда кубометров топлива — почти в два раза меньше, чем в 2021 году. Это самый низкий уровень экспорта с 1990 года (тогда было 110 миллиардов кубометров). Добыча топлива «Газпромом» снизилась до 412,6 миллиарда кубометров. Это на 20 процентов меньше по сравнению с 2021 годом и является самым низким показателем как минимум с 2008 года.