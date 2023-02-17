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17:41, 17 февраля 2023Забота о себе

Партнерам зарабатывающих интимными фото девушек дали совет

На Reddit обсудили варианты реакции на обнаружение интимных фото партнерши на OnlyFans

Фото: MÃ¡Rcio Pannunzio / Globallookpress.com

На форуме Reddit дали советы партнерам девушек, размещающих свои интимные фото и видео на платформе для взрослых OnlyFans. Варианты реакции на обнаружение таких кадров обсудили в разделе AskReddit.

Один из комментаторов, пожелавший остаться анонимным, заявил, что отказался бы от контактов с партнершей, которая зарабатывает таким образом. По его мнению, продажа подобных снимков — такая же секс-работа, как и проституция. Он добавил, что на сервисах вроде OnlyFans нередко находили контент, созданный принудительно.

Я видел ужасные вещи, связанные с сексуальной эксплуатацией. Не могу поддерживать кого-то, кто находится внутри системы, многие участники которой попали туда не по своей воле. Многих заманили туда манипуляциями, шантажом, сексуальным насилием

анонимпользователь Reddit

Другие комментаторы заявили, что проверили бы страницу такой девушки на предмет контента с партнером или даже предложили поучаствовать в создании фото и видео.

Проверю ее страницу, вдруг она записала, как мы занимаемся любовью

Expensive-Track4002пользователь Reddit

Спрошу, нужен ли ей кто-то, кто сыграл бы доставщика пиццы

TSanBotпользователь Reddit
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Некоторые признаются, что постарались бы сохранить отношения. Однако один из пользователей форума отметил, что вряд ли из этой затеи вышло бы что-то хорошее.

Я смирюсь с этим, а после сам разрушу отношения из-за саморазрушительных эмоций и низкой самооценки. Может, лучше было бы сэкономить время и сразу уйти

Poorly-Drawn-Beagleпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit заявили, что всех мужчин объединяют похожие или одинаковые привычки. Среди таких назвали привычку хлопать по карманам или поправлять половые органы.

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Александра Лисица
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