Россияне стали больше интересоваться переездом в Испанию

Spain-Real.Estate: российский спрос на переезд в Испанию увеличился на 31,43 процента

По итогам 2022 года спрос среди россиян на переезд в Испанию вырос за год на 31,43 процента. Такие данные приводят аналитики портала Spain-Real.Estate, текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В сравнении с показателем 2020 года россияне стали интересоваться переездом в Испанию и получением там ВНЖ на 67,95 процента больше. Наиболее активный спрос пришелся на март — в этот период количество запросов превысило среднемесячное значение на 30,05 процента.

Второй период повышенного интереса эксперты зафиксировали в сентябре — в начале осени относительно августа число запросов выросло на 60,4 процента. Динамика стала самой резкой за последние четыре года. При этом аналитики зафиксировали, что в ноябре в сравнении с декабрем количество запросов упало на 28,9 процента.

Ранее специалисты Spain-Real.Estate нашли в популярном у россиян испанском городе Торревьехе десятки квартир дешевле 5 миллионов рублей. В этом ценовом диапазоне на вторичном рынке региона в январе были представлены 33 объекта.