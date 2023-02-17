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11:05, 17 февраля 2023Путешествия

Россияне стали лидерами по поездкам в одну популярную пляжную страну Азии

SLTDA: россияне стали лидерами по поездкам на Шри-Ланку в январе 2023 года

Фото: unsplash

Российские туристы стали лидерами по поездкам в одну популярную пляжную страну, Шри-Ланку. Об этом свидетельствуют данные Управления по развитию туризма (SLTDA) азиатского государства.

Так, отмечается, что в январе 2023 года на Шри-Ланку прибыло более 25,2 тысячи россиян или 25 процентов от общего числа отдыхающих. Тем временем за этот же период курортную страну посетили 13,7 тысячи граждан Индии, около 8,4 тысячи гостей из Великобритании и примерно 8,2 тысячи туристов из Германии.

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По данным ведомства, в общей сложности в январе текущего года на Шри-Ланку отправились свыше 102 тысяч иностранных путешественников.

Ранее в феврале сообщалось, что российские туристы стали лидерами по поездкам на Мальдивы. С начала 2023 года и по 8 февраля на любимом курорте богачей побывало 28,9 тысячи россиян или 13 процентов от общего количества прибывших в азиатскую страну путешественников.

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Фариза Бацазова
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