Россияне стали лидерами по поездкам на любимый курорт богачей

Einpresswire: россияне стали лидерами по поездкам на Мальдивы в 2023 году

Российские туристы стали лидерами по поездкам на Мальдивы. Об этом пишет Einpresswire.

По данным издания, с начала 2023 года и по 8 февраля на любимом курорте богачей побывало 28,9 тысячи россиян, или 13 процентов от общего количества прибывших в азиатскую страну путешественников.

На втором месте по количеству отдыхающих на Мальдивах туристов расположилась Индия (24 тысячи человек). Третья строчка в списке отошла Италии, откуда приехала примерно 21 тысяча путешественников, или 9,4 процента от всех зарегистрированных иностранцев.

Всего по состоянию на 8 февраля 2023 года Мальдивы приняли около 220,6 тысячи туристов, что на 31 процент больше аналогичного периода 2022 года.

Ранее в феврале сообщалось, что россияне стали абсолютными лидерами по турпотоку на Сейшельские острова. За январь 2023 года страну посетили 3,7 тысячи отечественных туристов. На втором месте оказались жители Германии — в пляжную страну прибыли 2,5 тысячи путешественников, на третьем — отдыхающие из Франции (2,2 тысячи человек).