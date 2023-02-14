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19:59, 14 февраля 2023Путешествия

Россияне стали лидерами по поездкам на любимый курорт богачей

Einpresswire: россияне стали лидерами по поездкам на Мальдивы в 2023 году

Фото: Unsplash

Российские туристы стали лидерами по поездкам на Мальдивы. Об этом пишет Einpresswire.

По данным издания, с начала 2023 года и по 8 февраля на любимом курорте богачей побывало 28,9 тысячи россиян, или 13 процентов от общего количества прибывших в азиатскую страну путешественников.

На втором месте по количеству отдыхающих на Мальдивах туристов расположилась Индия (24 тысячи человек). Третья строчка в списке отошла Италии, откуда приехала примерно 21 тысяча путешественников, или 9,4 процента от всех зарегистрированных иностранцев.

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Всего по состоянию на 8 февраля 2023 года Мальдивы приняли около 220,6 тысячи туристов, что на 31 процент больше аналогичного периода 2022 года.

Ранее в феврале сообщалось, что россияне стали абсолютными лидерами по турпотоку на Сейшельские острова. За январь 2023 года страну посетили 3,7 тысячи отечественных туристов. На втором месте оказались жители Германии — в пляжную страну прибыли 2,5 тысячи путешественников, на третьем — отдыхающие из Франции (2,2 тысячи человек).

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Фариза Бацазова
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